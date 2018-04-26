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Общество

Полиция рекомендует псковичам позаботиться о сохранности своего дачного имущества

Объектом преступных посягательств чаще всего становится имущество, которое остается на дачах без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым «спросом» у нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с этим владельцам дачных участков следует помнить, что проблема сохранности имущества требует к себе самого серьезного подхода. Безусловно, наиболее эффективной формой его защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией. Но если у вас такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями.

Если кража у вас все же произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда стражей порядка постарайтесь сохранить следы преступления, не заходите в помещения, где побывали воры, не трогайте вещи, находящиеся не на своих местах.

Будьте внимательны и бдительны.  При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02.

 

 

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