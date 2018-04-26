0
20:28
В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа
17:53
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове
17:08
ФОТОФАКТ: Реклама дельфинария перегородила тротуар в центре Пскова
16:48
Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком
16:43
Фестиваль «Двойное счастье» пройдет в Пскове 27 мая
16:27
Поступили в продажу билеты на конкурс «Миссис Псков - 2018»
16:16
Михаил Ведерников потребовал еженедельно предоставлять отчёт по невыплаченным зарплатам
Еще новости
Общество

Актёр Армен Джигарханян впал в кому

Народный артист СССР Армен Джигарханян экстренно госпитализирован с инфарктом в одну из столичных больниц и находится в коме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. «Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких»,— рассказал собеседник агентства.

Информацию о коме актера подтвердила РБК его юрист Элина Мазур. По ее словам, у  Джигарханяна возникли проблемы с легкими.

В какой больнице находится артист, не сообщается.

В январе Армен Джигарханян был госпитализирован два раза. Второй раз он попал в больницу из-за сердечного приступа, а перед этим — с подозрением на гипертонический криз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа
26 апреля 2018
В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа 1
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове
26 апреля 2018
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове 7
ФОТОФАКТ: Реклама дельфинария перегородила тротуар в центре Пскова
26 апреля 2018
ФОТОФАКТ: Реклама дельфинария перегородила тротуар в центре Пскова 1
Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком
26 апреля 2018
Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком
Фестиваль «Двойное счастье» пройдет в Пскове 27 мая
26 апреля 2018
Фестиваль «Двойное счастье» пройдет в Пскове 27 мая
Поступили в продажу билеты на конкурс «Миссис Псков - 2018»
26 апреля 2018
Поступили в продажу билеты на конкурс «Миссис Псков - 2018»
Михаил Ведерников потребовал еженедельно предоставлять отчёт по невыплаченным зарплатам
26 апреля 2018
Михаил Ведерников потребовал еженедельно предоставлять отчёт по невыплаченным зарплатам 4
Начался ПАИ-live с Александром Бойчуком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
26 апреля 2018
Начался ПАИ-live с Александром Бойчуком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...