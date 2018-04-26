Актёр Армен Джигарханян впал в кому

20:38, 26 апреля 2018, ПАИ

Народный артист СССР Армен Джигарханян экстренно госпитализирован с инфарктом в одну из столичных больниц и находится в коме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. «Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких»,— рассказал собеседник агентства.

Информацию о коме актера подтвердила РБК его юрист Элина Мазур. По ее словам, у Джигарханяна возникли проблемы с легкими.

В какой больнице находится артист, не сообщается.

В январе Армен Джигарханян был госпитализирован два раза. Второй раз он попал в больницу из-за сердечного приступа, а перед этим — с подозрением на гипертонический криз.