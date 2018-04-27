День образования спецчастей Внутренних войск МВД России отмечается 27 апреля

10:05, 27 апреля 2018, ПАИ

27 апреля в России отмечается День специальных частей Внутренних войск МВД Российской Федерации, сообщает сalend.ru. Дата для учреждения этого праздника была выбрана не случайно.

Именно в этот день, в 1946 году, приказом МВД СССР в составе Управления МВД по охране важных предприятий промышленности создано специальное отделение по охране научно-исследовательских институтов и лабораторий академии наук СССР, занимающихся исследованиями в области атомной энергетики.

И сегодня 27 апреля отмечается как профессиональный праздник воинских частей по охране мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и сопровождения специальных и воинских грузов (МПСР, ВГО и СГ).

В войсках этого рода есть неофициальное, но вполне устоявшееся наименование — «спецчасти». И свой профессиональный праздник военнослужащие называют именно Днем спецчастей. Полное название праздника звучит: День образования воинских частей по охране мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и сопровождения специальных грузов.

Также надо сказать, что в апреле 2016 года Внутренние войска МВД России были преобразованы в Войска национальной гвардии РФ, но сотрудники и специалисты данного ведомства по-прежнему выполняют важные задачи общественно-государственного характера.

Долгое время деятельность спецчастей была скрыта от внимания широкой общественности из-за специфики решаемых ими задач. Да и сегодня в прессе не часто встретишь информацию об их служебно-боевой деятельности.

Система охраны важных государственных объектов сложилась после Великой Отечественной войны, когда в стране зарождалась атомная промышленность, наращивался военно-промышленный комплекс, создавались многие научно-исследовательские институты, разрабатывающие стратегические вооружения. Им необходимо было обеспечить надежную охрану и безопасность, принять меры к сохранению государственных тайн и секретов, рождавшихся в научных лабораториях и институтах.

Выполнение этого рода задач было возложено на специально создаваемые в составе внутренних войск МВД воинские части и соединения.

Уже к июню 1946 года были сформированы пять комендатур, первой из которых стала спецкомендатура по охране лаборатории измерительных приборов № 2 Академии наук СССР, ныне — Российский научный центр «Курчатовский институт». В августе 1946 года воинские части приступили к выполнению задач по охране мест проведения специальных работ.

Военнослужащие воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов всегда добросовестно выполняли свои служебно-боевые задачи, нередко рискуя собственной жизнью, защищая население от природных и техногенных катастроф. Войска участвовали в ликвидации последствий аварий на комбинате «Маяк» в 1957 году, на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Сегодня соединения и воинские части по охране мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и специальных грузов выполняют служебно-боевые задачи и обеспечивают надежную охрану более 100 важных государственных объектов.

Под охраной войск находятся объекты ядерного оружейного комплекса, атомные станции, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, особо режимные объекты, объекты оборонной промышленности, производства и хранения боеприпасов, взрывчатых веществ, государственных ценностей.

В свой профессиональный праздник сотрудники данного подразделения получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а особо отличившихся награждают памятными подарками и государственными наградами.