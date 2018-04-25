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ФСБ сообщила о нейтрализации 12 бандитов с 21 по 24 апреля

ФСБ с 21 по 24 апреля нейтрализовала в ряде регионов России 12 бандитов и 14 сторонников террористов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«ФСБ РФ в период с 21 по 24 апреля 2018 года проведен ряд успешных мероприятий, в результате которых пресечена на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур», — говорится в сообщении.

21 апреля в Ставрополье была пресечена деятельность сторонника «Исламского государства», планировавшего теракты в здании правительства края и управления ФСБ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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