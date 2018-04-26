В аэропортах Москвы запретили сидеть на полу и лежать на сиденьях

21:03, 26 апреля 2018, ПАИ

Депутаты Мособлдумы дополнили региональный Кодекс об административных правонарушениях статьей о «Нарушении правил пользования аэровокзальным комплексом». По новым правилам, пассажирам запрещается ложиться на сиденьях в аэропорту, сидеть на полу и ступенях и слушать музыку без наушников, пишет Коммерсант.

Закон также вводит административное наказание за нарушение правил. Штрафы предусмотрены в размере от 100 до 500 руб. для граждан, от 1 до 2 тыс. руб. для должностных лиц и от 2 до 4 тыс. руб.— для юридических. Так, за сидение на полу или прослушивание музыки без наушников можно получить предупреждение или штраф 100 руб.

Правила распространяются на аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. «Они были предложены и Внуково, но пока что окончательного решения от его администрации нет»,— отметил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев.