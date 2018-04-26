0
20:28
В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа
17:53
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове
17:08
ФОТОФАКТ: Реклама дельфинария перегородила тротуар в центре Пскова
16:48
Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком
16:43
Фестиваль «Двойное счастье» пройдет в Пскове 27 мая
16:27
Поступили в продажу билеты на конкурс «Миссис Псков - 2018»
16:16
Михаил Ведерников потребовал еженедельно предоставлять отчёт по невыплаченным зарплатам
Еще новости
Общество

Полиция напоминает псковичам о возможности замены паспорта через сайт госуслуг

Каждый гражданин Российской Федерации должен помнить, что при достижении им 20 лет, а затем 45 лет - необходимо подать документы на замену паспорта. Со следующего дня после того, как вы отпраздновали свое двадцати- или сорокапятилетие, у вас есть ровно месяц, чтобы подать заявление на обмен паспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. При подаче документов с нарушением установленного законодательством срока гражданин привлекается к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Для удобства населения осуществляется предоставление государственной услуги по выдаче и замене паспорта в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Значительно упрощает данный процесс то, что в назначенный день посетителю после представления в подразделение по вопросам миграции всех необходимых документов паспорт оформляется не более, чем за полтора часа.

Для того, чтобы подать заявление на замену паспорта в электронном виде, в первую очередь, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru. Регистрация на портале госуслуг осуществляется один раз и абсолютно бесплатно.

Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться на Едином портале заблаговременно, так как при достижении возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически становится недействительным и не пройдет проверку при регистрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа
26 апреля 2018
В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа 1
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове
26 апреля 2018
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове 7
ФОТОФАКТ: Реклама дельфинария перегородила тротуар в центре Пскова
26 апреля 2018
ФОТОФАКТ: Реклама дельфинария перегородила тротуар в центре Пскова 1
Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком
26 апреля 2018
Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком
Фестиваль «Двойное счастье» пройдет в Пскове 27 мая
26 апреля 2018
Фестиваль «Двойное счастье» пройдет в Пскове 27 мая
Поступили в продажу билеты на конкурс «Миссис Псков - 2018»
26 апреля 2018
Поступили в продажу билеты на конкурс «Миссис Псков - 2018»
Михаил Ведерников потребовал еженедельно предоставлять отчёт по невыплаченным зарплатам
26 апреля 2018
Михаил Ведерников потребовал еженедельно предоставлять отчёт по невыплаченным зарплатам 4
Начался ПАИ-live с Александром Бойчуком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
26 апреля 2018
Начался ПАИ-live с Александром Бойчуком (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...