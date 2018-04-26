Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия

21:19, 26 апреля 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил, что стране нужно осуществить технологический прорыв. По его словам, Россия сможет «просидеть» на своем военном потенциале два-три десятилетия, но необходимо смотреть за горизонт.

«Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто, но говорил о необходимости прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это тяжелые очень последствия будут. Ну, какое-то время мы еще просидим на том, о чем я говорил во второй части послания, будем чувствовать себя достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий»,— передает «РИА Новости» выступление господина Путина на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

Напомним, во время послания Путин продемонстрировал новые российские вооружения. В частности. президент рассказал о ходе новых стратегически важных разработок ядерного (МБР «Сармат») и гиперзвукового (ракета «Кинжал») оружия. По итогам послания президента список поручений был опубликован на сайте Кремля.