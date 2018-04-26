0
21:19
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
14:20
12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания
22:01
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
15:02
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
19:35
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
10:37
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
09:39
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
Еще новости
Политика

Пентагон просит смягчить санкции для покупающих у России оружие стран

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обратился к сенаторам США с предложением сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии, чтобы обеспечить поставки американского оружия в эти страны. Доклад главы американского ведомства опубликован на сайте Комитета Сената США по вооруженнным силам, пишет Коммерсант.

Выступая в Сенате, Мэттис заявил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество вооружений российского производства, но в то же время «склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений». По его словам, список таких стран может меняться очень быстро.

Последние санкции США были введены в начале апреля против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков. В список попал, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании «Русал», En+ и группа ГАЗ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
26 апреля 2018
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания
26 апреля 2018
12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания 3
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
25 апреля 2018
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
25 апреля 2018
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества 1
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
23 апреля 2018
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
19 апреля 2018
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
19 апреля 2018
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области 6
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
18 апреля 2018
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси

Идет загрузка...