Пентагон просит смягчить санкции для покупающих у России оружие стран

21:38, 26 апреля 2018, ПАИ

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обратился к сенаторам США с предложением сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии, чтобы обеспечить поставки американского оружия в эти страны. Доклад главы американского ведомства опубликован на сайте Комитета Сената США по вооруженнным силам, пишет Коммерсант.

Выступая в Сенате, Мэттис заявил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество вооружений российского производства, но в то же время «склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений». По его словам, список таких стран может меняться очень быстро.

Последние санкции США были введены в начале апреля против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков. В список попал, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании «Русал», En+ и группа ГАЗ.