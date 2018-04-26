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Спорт

Велосипедисты из Псковской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Гораздо раньше старта велосезона у любителей, псковские велогонщики, спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области вышли на шоссе юга России на своих двухколесных конях в официальных всероссийских соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации велосипедного спорта Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном Центре спортивной подготовки.

В весеннем блоке всероссийских соревнований, проводившихся на юге страны - несколько в Майкопе и Первенство России в Сочи, велосипедисты показали высокие результаты.

Женщины

Маргарита Сыродоева:

24 марта - Всероссийские соревнование, Майкоп, групповая гонка, - 1 место

25 марта - Всероссийские соревнования, Майкоп, критериум - 4 место

14 апреля - Всероссийские соревнования, Майкоп, групповая гонка - 3 место

Ирина Иванова:

24 марта - Всероссийские соревнования, Майкоп, групповая гонка - 6 место

25 марта - Всероссийские соревнования, Майкоп, критериум - 6 место

2 апреля - Всероссийские соревнования, Майкоп, групповая гонка - 6 место

6 апреля - Всероссийские соревнования, Майкоп, критериум - 1 место

Девушки

Анастасия Никифорова:

12 апреля - Первенство России, Сочи, индивидуальная гонка в гору - 5 место

15 апреля - Всероссийские соревнования, Майкоп, групповая - 5 место

Алена Филиппова:

12 апреля - Первенство России, Сочи, индивидуальная гонка в гору - 4 место

Мужчины и юниоры

Первенство России, Сочи, 17-21 апреля, Мгнодневная гонка

Никита Чистов - 7 место (юниоры)

Никита Романов - 12 место (юниоры)

Тимофей Шерстнев - 3 место на горном этапе (мужчины).

Тренер спортсменов Вячеслав Тарасов рассказал, что хорошие результаты 23-летней Сыродоевой на старте сезона - это хорошее продолжение прошлого года, когда Маргарита сделала серьезную заявку о себе на международных стартах. Также тренер рассказал о том, что приобретенные для сборников велосипеды идут на пользу всем спортсменам, также рассматривается возможность приобретения гоночных моделей показывающим лучшие результаты.

В конце мая Великие Луки также примут всероссийский старт - здесь пройдет традиционная гонка на призы Зиновьева. До домашней гонки многие великолукские велосипедисты примут участие в традиционных Пяти Кольцах Москвы на майских праздниках.

 

 

 

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