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Общество

Псковская СДЮСШОР по плаванию «Барс» и Порховская ДЮСШ победили в областном конкурсе среди учреждений дополнительного образования спортивной направленности

Подведены итоги областного смотра-конкурса среди учреждений дополнительного образования спортивной направленности за 2017 год. В конкурсе приняли участие 8 учреждений, из них 3 – в номинации «Городские УДОСН» и 5 – в номинации «Районные УДОСН». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре спортивной подготовки.

Основными критериями для подведения итогов конкурса являются: учебная и методическая работа, организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий, результаты спортивной составляющей деятельности учебного заведения (выполнение разрядных требований, подготовка в сборные команды – региональные и национальные и выступления в соревнованиях различного уровня) и организация массовой физкультурно - спортивной работы по месту жительства.

Участие в конкурсе - это своеобразный отчет о деятельности учреждения дополнительного образования спортивной направленности практически по всем направлениям работы.

По итогам конкурса места распределились седующим образом:

Номинация «Городские УДОСН»:

1 место - МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс» - 2434,4 баллов;

2 место - МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» г. Псков - 2196,4 баллов;

3 место - МБУ ДО ДООСЦ «Юность» г. Псков - 1132,2 баллов.

Номинация « Районные УДОСН»:

1 место - МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Порхова» -1498,1 баллов;

2 место - МБОУ ДО «Себежский ДЮКФП» - 974,8 баллов;

3 место - МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Куньинского района - 897,1 баллов;

4 место - МБОУ «Центр образования Опочецкого района» СП «Детский оздоровительно – образовательный центр» - 866,5 баллов;

5 место - МБУ ДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества» - 613,4 баллов.

В областном Центре спортивной подготовки отмечют, что уже не первый год не участвуют в конкурсе спортивные школы г. Великие Луки и многие УДОСН районных центров.

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