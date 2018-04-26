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Политика

Путин сформулировал угрозы границам России

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах пограничной политики России. Как отмечается в документе, это стало первым пересмотром отношения к ситуации на границе страны с 1996 года, пишет Коммерсант.

В «Основах» сформулированы угрозы российским границам. В частности, перечисляются «территориальные претензии некоторых сопредельных государств и связанная с этим возможность конфликтов и инцидентов на государственной границе», «притязания иностранных государств и транснациональных корпораций на стратегические ресурсы Арктики и Дальнего Востока». Также отмечается опасность проникновения через границу иностранной разведки и террористов. Отдельно говорится об усилении НАТО на западной границе России и очагах напряженности внутри СНГ.

Документ также утверждает возможность создания «межведомственных группировок сил и средств для совместных действий, направленных на локализацию кризисных ситуаций». В число служб, которые могут образовывать такие группировки, вошли ФСБ, МВД, Росгвардия и надзорные органы.

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