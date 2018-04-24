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Культура

Главный приз 40-го Московского Международного кинофестиваля получил российский фильм «Царь-птица»

Российский фильм «Царь-птица», снятый режиссером Эдуардом Новиковым, получил сегодня главный приз 40-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ММКФ.

Как уточняет ТАСС, решение присудить создателям картины награду «Золотой святой Георгий» принимало жюри во главе с итальянским продюсером Паоло Дель Брокко.

Специальный приз фестиваля получил российский фильм «Ню» режиссера и актрисы, финалистки шоу «Голос» Ян Гэ. Приз за лучшую режиссуру получил Александр Котт (фильм «Спитак»).

Награду за лучшую женскую роль вручал член жюри основного конкурса, американский актер Джон Сэвидж, сыгравший в российском фильме «Движение вверх». В этой номинации победила Джованна Меццоджорно. Она сыграла в итальянском фильме «Неаполь под пеленой».

Награду в номинации «Лучшая мужская роль» вручала немецкая актриса Настасья Кински. Она вошла в жюри основного конкурса. Победителем в рамках этой номинации стал Киран Чарнок, сыгравший в фильме «Заблудший» (Новая Зеландия).

ММКФ-2018 проходил в Москве 19—26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). В основном конкурсе участвовали 16 кинолент, три из них — российские.

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