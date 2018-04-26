Назван самый дешёвый бизнес в России

22:44, 26 апреля 2018, ПАИ

Сервис интернет-объявлений «Юла» проанализировал стоимость готовых бизнес-проектов в России, копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам первого квартала 2018 года самым доступным бизнесом «под ключ» стали интернет-компании, средняя стоимость которых составила 128,5 тысячи рублей. На втором месте оказались предприятия в сфере строительства, стоимость которых составила 429 тысяч рублей, замыкает тройку категория торговля и магазины — в этой сфере готовый бизнес обойдется в 632 тысячи рублей.

Самым дорогим бизнесом, по статистике сервиса, оказались гостиницы и хостелы, стоимость которых в среднем составила 4,8 миллиона рублей. Второе место по стоимости заняло сельское хозяйство — почти 2,5 миллиона рублей за готовое предприятие, замыкает тройку сфера производства — 1,8 миллиона. В целом число предложений о продаже готового бизнеса выросло на 22 процента, самый высокий рост продемонстрировало сельское хозяйство, где рост числа предприятий на продажу составил 100 процентов.

С начала года значительно выросло число продаваемых бизнес-проектов по франшизе — сразу на 83 процента, при этом средняя стоимость франшизы рухнула на 30 процентов и составила 219 тысяч рублей. Самые дорогие франшизы оказались в сфере сельского хозяйства, самые дешевые — в сфере услуг, например автомойки, автосервисы и интернет-проекты.

Самый дорогой бизнес «под ключ» нашли в Саратове, где средний ценник на предприятие составляет 2,43 миллиона рублей — в 1,8 раза дороже, чем в Москве. Самый дешевый бизнес, по данным «Юлы», можно найти в Казани, где средняя стоимость проекта составила 400 тысяч рублей. Чаще всего на продажу выставляют салоны красоты, магазины и интернет-сервисы.