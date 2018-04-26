Родченков отказался от допинговых обвинений против России

22:57, 26 апреля 2018, ПАИ

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков изменил свои показания. В ходе выступления в Спортивном арбитражном суде (CAS) он заявил, что никогда не видел, как российские спортсмены употребляли разработанный им допинговый коктейль «Дюшес». Кроме того, Родченков сказал, что никогда не занимался распространением вещества среди спортсменов, пишет Коммерсант.

Согласно новым показаниям Григория Родченкова, он никогда лично не присутствовал при манипуляциях с допинг-пробами и не видел, чтобы допинг-офицерам сдавались заранее заготовленные образцы.

Первая версия показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова легла в основу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Родченков утверждал, что в России под патронажем властей создана система употребления допинга спортсменами. После расследования WADA свои комиссии создал Международный олимпийский комитет. Перепроверив допинг-пробы российских спортсменов, МОК принял решение об отмене части результатов Олимпиады в Сочи, дисквалификации 43 атлетов, а также запретил России участвовать под национальным флагом в Олимпиаде в Пхенчхане.