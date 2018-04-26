0
22:14
Путин сформулировал угрозы границам России
21:19
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
14:20
12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания
22:01
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
15:02
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
19:35
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
10:37
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
Еще новости
Политика

Родченков отказался от допинговых обвинений против России

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков изменил свои показания. В ходе выступления в Спортивном арбитражном суде (CAS) он заявил, что никогда не видел, как российские спортсмены употребляли разработанный им допинговый коктейль «Дюшес». Кроме того,  Родченков сказал, что никогда не занимался распространением вещества среди спортсменов, пишет Коммерсант.

Согласно новым показаниям Григория Родченкова, он никогда лично не присутствовал при манипуляциях с допинг-пробами и не видел, чтобы допинг-офицерам сдавались заранее заготовленные образцы.

Первая версия показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова легла в основу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Родченков утверждал, что в России под патронажем властей создана система употребления допинга спортсменами. После расследования WADA свои комиссии создал Международный олимпийский комитет. Перепроверив допинг-пробы российских спортсменов, МОК принял решение об отмене части результатов Олимпиады в Сочи, дисквалификации 43 атлетов, а также запретил России участвовать под национальным флагом в Олимпиаде в Пхенчхане.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин сформулировал угрозы границам России
26 апреля 2018
Путин сформулировал угрозы границам России
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
26 апреля 2018
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания
26 апреля 2018
12 членов Общественной палаты Псковской области на 2018 – 2021 годы избрали депутаты облсобрания 3
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
25 апреля 2018
Новую систему обращения с ТКО и пожароопасный сезон обсудили Михаил Ведерников с зампредседателя правительства РФ
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества
25 апреля 2018
Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы взаимодействия власти и бизнес-сообщества 1
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
23 апреля 2018
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
19 апреля 2018
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
19 апреля 2018
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области 7

Идет загрузка...