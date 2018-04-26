ОНФ запускает всероссийский мониторинг работы медучреждений в малых населённых пунктах

23:00, 26 апреля 2018, ПАИ

Активисты Народного фронта запускают во всех регионах страны мониторинг, в рамках которого проведут рейды в населенных пунктах численностью населения до 2000 человек и проверят, как там организована работа медучреждений и насколько люди довольны качеством медицинской помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОНФ.

По итогам мониторинга, который завершится 25 мая, будет создана «Народная карта доступности медпомощи», на которой будет визуализирована информация о ситуации со здравоохранением в каждом регионе страны.

Напомним, в послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года лидер ОНФ, Президент России Владимир Путин сказал о том, что в населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. При этом, глава государства отдельно попросил Народный фронт находиться в контакте с гражданами и вести мониторинг ситуации на местах.

В ОНФ подчеркнули, что данным направлением активисты занимаются давно: проводят мониторинги и рейды, защищают учреждения от сокращения из-за необдуманной оптимизации. Учитывая ориентиры, на которые указал Президент, Центр ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения теперь будет функционировать в новом формате - работа будет ориентирована в первую очередь на проблемы медпомощи жителям малых и отдаленных населенных пунктов.

На первом этапе в апреле-мае будет проведен экспертный анализ современного состояния сети медучреждений в малых населенных пунктах, сформулированы основные проблемы сельского здравоохранения и начата разработка интерактивной «Народной карты доступности медпомощи».

«Для исполнения этой ответственной задачи, которую поставил Президент, мы вместе с активистами и экспертами Национальной медицинской палаты, Фонда независимого мониторинга «Здоровье», Российского союза сельской молодежи, профильных НКО, профсоюза работников здравоохранения РФ и другими неравнодушными гражданами проверим доступность медицинской помощи в населенных пунктах с численностью населения до 100 человек. Помимо этого, отдельно мы проконтролируем, как работают медучреждения в населенных пунктах, в которых проживает от 101 до 2000 человек, насколько они доступны и оснащены всем необходимым, в том числе, интернетом. Также обязательно опросим жителей всех проверяемых населенных пунктов, чтобы понять, насколько они удовлетворены качеством той медпомощи, которую получают», - рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Николай Говорин.

По словам экспертов ОНФ, «Народная карта доступности медпомощи» будет визуализировать собранные сведения, на ней можно будет найти полную информацию о существующих медицинских объектах, оценке качества и доступности оказания медицинской помощи от граждан и экспертов, новых и планируемых медицинских учреждениях, о мероприятиях, направленных на формирование у граждан здорового образа жизни. Также там будут размещаться результаты соответствующих мониторингов ОНФ. Наполняться карта будет на основании обращений и опросов граждан, выездных мероприятий, рейдов, строительства новых медицинских организаций.