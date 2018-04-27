0
11:04
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
09:16
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
20:24
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»
09:16
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
22:36
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
16:04
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
Еще новости
Происшествия

За вымогательство взятки у псковича сотрудник ГИБДД предстанет перед судом

В Пскове сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за вымогательство в размере 20 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В ходе следствия установлено, что 29 января 2017 года в дневное время инспектор ГИБДД УМВД России по городу Пскову остановил «Тойоту» под управлением местного жителя, от которого под надуманным предлогом о нахождении в состоянии алкогольного опьянения потребовал деньги за непривлечение к административной ответственности. Водитель на это согласился, а после передачи денег добровольно сообщил в правоохранительные органы о вымогательстве у него взятки.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «б» части 5 статьи 290 УК РФ  предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области, в случае признания сотрудника ГИБДД виновным, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
27 апреля 2018
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
27 апреля 2018
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»
25 апреля 2018
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис» 17
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
21 апреля 2018
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
19 апреля 2018
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
17 апреля 2018
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
17 апреля 2018
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе

Идет загрузка...