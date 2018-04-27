За вымогательство взятки у псковича сотрудник ГИБДД предстанет перед судом

09:08, 27 апреля 2018, ПАИ

В Пскове сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за вымогательство в размере 20 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 29 января 2017 года в дневное время инспектор ГИБДД УМВД России по городу Пскову остановил «Тойоту» под управлением местного жителя, от которого под надуманным предлогом о нахождении в состоянии алкогольного опьянения потребовал деньги за непривлечение к административной ответственности. Водитель на это согласился, а после передачи денег добровольно сообщил в правоохранительные органы о вымогательстве у него взятки.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «б» части 5 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области, в случае признания сотрудника ГИБДД виновным, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.