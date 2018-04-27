Единый идентификатор получит каждый россиянин к 2019 году

09:22, 27 апреля 2018, ПАИ

К 2019 году в России у каждого гражданина появится единый идентификатор. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину, в нем будут храниться данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений.

По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками. Но при введении единого номера повышается риск компрометации данных.

Источники также подчеркнули, что идентификатор заменит гражданам остальные документы. Новшество будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018-2020 годы».