0
12:11
Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая
11:43
Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной
10:25
Александр Котов: Разумные общественные инициативы должны быть услышаны и реализованы
10:03
14 тысяч поздравительных открыток к 9 мая отправило в районы области управление соцзащиты от имени Михаила Ведерникова
09:39
ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: Лакшери в два уровня
20:28
В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа
17:53
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове
Еще новости
Общество

Единый идентификатор получит каждый россиянин к 2019 году

К 2019 году в России у каждого гражданина появится единый идентификатор. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину, в нем будут храниться данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений.

По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками. Но при введении единого номера повышается риск компрометации данных.

Источники также подчеркнули, что идентификатор заменит гражданам остальные документы. Новшество будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018-2020 годы».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая
27 апреля 2018
Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая
Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной
27 апреля 2018
Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной
Александр Котов: Разумные общественные инициативы должны быть услышаны и реализованы
27 апреля 2018
Александр Котов: Разумные общественные инициативы должны быть услышаны и реализованы
14 тысяч поздравительных открыток к 9 мая отправило в районы области управление соцзащиты от имени Михаила Ведерникова
27 апреля 2018
14 тысяч поздравительных открыток к 9 мая отправило в районы области управление соцзащиты от имени Михаила Ведерникова
В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа
26 апреля 2018
В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа 4
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове
26 апреля 2018
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове 10
ФОТОФАКТ: Реклама дельфинария перегородила тротуар в центре Пскова
26 апреля 2018
ФОТОФАКТ: Реклама дельфинария перегородила тротуар в центре Пскова 10
Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком
26 апреля 2018
Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком 1

Идет загрузка...