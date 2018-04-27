За фиктивную регистрацию азербайджанца жительница Новосокольнического района заплатит штраф

09:32, 27 апреля 2018, ПАИ

В Новосокольническом районе 37-летняя женщина осуждена за фиктивную постановку на учет иностранца. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, суд назначил ей штраф в размере 10 тыс. рублей.

В суде установлено, что 24 ноября 2017 года женщина составила в МО МВД России «Новосокольнический» несоответствующее действительности заявление и за денежное вознаграждение фиктивно поставила гражданина Азербайджана на учет в индивидуальном жилом доме, расположенном в деревне Захарово. Предоставить иностранцу данное жилье для проживания она не собиралась.