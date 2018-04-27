Количество эффективных рабочих в России выросло впервые за два года

10:32, 27 апреля 2018, ПАИ

В 2017 году численность высокопроизводительных рабочих мест (ВРМ) выросла на 6,9% и составила 17,6 млн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Больше всех численность ВРМ нарастила Республика Мордовия, где прирост составил 17,4%. Следом идут Ульяновская область и Республика Крым (15,3%).

Высокопроизводительное рабочее место — должность, дающая возможность произвести максимум продукта за минимум времени. Увеличение численности ВРМ необходимо для роста производительности труда.