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Общество

Количество эффективных рабочих в России выросло впервые за два года

В 2017 году численность высокопроизводительных рабочих мест (ВРМ) выросла на 6,9% и составила 17,6 млн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Больше всех численность ВРМ нарастила Республика Мордовия, где прирост составил 17,4%. Следом идут Ульяновская область и Республика Крым (15,3%).

Высокопроизводительное рабочее место — должность, дающая возможность произвести максимум продукта за минимум времени. Увеличение численности ВРМ необходимо для роста производительности труда.

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