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Культура

Музей-заповедник «Изборск» примет участие в фестивале «Интермузей-2018»

Государственный музей-заповедник «Изборск» примет участие в фестивале «Интермузей-2018», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Музейный проект «Одна земля, общая история» в номинации лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие прошел конкурсный отбор и музей-заповедник «Изборск» в очередной раз стал участником фестиваля «Интермузей-2018», который пройдёт с 31 мая по 4 июня в Москве в одном из павильонов ВДНХ.

«Интермузей» - ежегодный фестиваль, который объединяет  музеи  России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль проводится Министерством культуры РФ с 1999 года. Это площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля — познакомиться с ними. Тема фестиваля 2018  года «Музей и общество».

В этом году 322 музея представили на конкурсную программу 499 проектов в четырёх номинациях. Из них участниками фестиваля стали 173 музея.

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