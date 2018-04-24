Музей-заповедник «Изборск» примет участие в фестивале «Интермузей-2018»

09:24, 27 апреля 2018, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» примет участие в фестивале «Интермузей-2018», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Музейный проект «Одна земля, общая история» в номинации лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие прошел конкурсный отбор и музей-заповедник «Изборск» в очередной раз стал участником фестиваля «Интермузей-2018», который пройдёт с 31 мая по 4 июня в Москве в одном из павильонов ВДНХ.

«Интермузей» - ежегодный фестиваль, который объединяет музеи России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль проводится Министерством культуры РФ с 1999 года. Это площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля — познакомиться с ними. Тема фестиваля 2018 года «Музей и общество».

В этом году 322 музея представили на конкурсную программу 499 проектов в четырёх номинациях. Из них участниками фестиваля стали 173 музея.