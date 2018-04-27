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За продажу непригодного для употребления самогона пенсионер предстанет перед судом в Порхове

Порховский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 69-летнего местного жителя, который продовал непригодный для употребления самогон.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК по региону, он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, пенсионер изготовил по месту жительства самогон, который реализовывал под видом пищевой продукции местным жителям, пока в феврале содрудники полиции не пресекли его деятельность, которые действовали в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка.

Проведенная по делу экспертиза показала, что самогон не пригоден для использования в пищевых целях. В ходе расследования пенсионер добровольно выдал запасы приготовленного на продажу самогона.

Учитывая полное признание обвиняемым вины в инкриминируемом деянии, раскаяние в содеянном, активное способствование установлению всех обстоятельств совершенного преступления, следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

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