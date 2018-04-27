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Общество

Лучших чтецов выбрали в Псковском колледже искусств

24 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялся третий открытый общеколледжный конкурс чтецов, посвященный 75-летию со дня Сталинградской битвы и Великой Победе Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

В конкурсе приняли участие 25 студентов колледжа, а также студенты первого курса Псковского филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ, Санкт-Петербург). Участники конкурса исполнили  произведения  в трёх номинациях: стихотворения советских и российских поэтов; произведения из русской классической прозы или прозаические произведения псковских писателей; авторские произведения.

Гран-при получил Андрей Дубоносов (1-й курс РГИСИ) за прочтение стихотворения Михаила Дудина «Соловьи». Лауреатом 1-й степени оказались Елизавета Михайлова (3-й курс специальности «Социально-культурная деятельность») за стихотворение Ф. Чуева «А утром объявили День Победы» и  Виктория Шпакова (1-й курс РГИСИ) за исполнение отрывка из повести Б. Васильева «А зори здесь тихие».

На втором месте оказались Михаил Захаров (3-й курс специальности «Социально-культурная деятельность») за исполнение стихотворения «Баллада о молчании» Р. Рождественнского и Мария Вершинина (1-й курс РГИСИ) за произведение С. Острового «Стихи о самом страшном».

Третью строчку заняли Сергей Пантелеев (3-й курс специальности «Социально-культурная деятельность») за исполнение отрывка из романа Б. Васильева «В списках не значился», Константин Уфимцев - (1-й курс специальности «Социально-культурная деятельность») за исполнение Г. Серебрякова «Яблоки» и  Дарья Кужель (1-й курс РГИСИ) за прочтение  Ю. Мориц «Вор».

Специальный диплом за авторское произведение «Белый стих к началу Гомеровского эпоса» получил студент 4-го курса специализации «Театральное творчество» Андрей Чугуненко. 

Выступления оценивались по следующим критериям: подтекст, музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа; чистота интонации, дикция; техническое мастерство и владение стилистическими особенностями; художественное содержание репертуара; соответствие репертуара возрастным и индивидуальным  особенностям исполнителя; сценическая культура.

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