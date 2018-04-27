Развитие транспортного комплекса Псковской области стало темой встречи Михаила Ведерникова и Игоря Левитина

09:29, 27 апреля 2018, ПАИ

25 апреля в Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и помощника президента Российской Федерации Игоря Левитина. Они обсудили вопросы развития транспортного комплекса Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Врио губернатора рассказал помощнику президента о комплексных мерах, предпринимаемых областной администрацией, по выводу из кризиса ОАО «Псковавиа». В том числе, о намерении региональных властей привлечь частные инвестиции на предприятие путем продажи части акций акционерного общества. Однако для реализации этого проекта необходимо внести изменения в указ президента РФ «О передаче в собственность Псковской области находящихся в федеральной собственности акций открытого акционерного общества «Псковавиа». А именно исключить формулировку «на условиях государственно-частного партнерства». Это позволит привлечь на предприятие инвестора в соответствии с нормами федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». Игорь Левитин поддержал позицию области в этом вопросе и выразил готовность оказать необходимое содействие.

Еще один вопрос касался развития железнодорожных перевозок между Псковом и Санкт-Петербургом. Врио губернатора сообщил, что в Псковской области прорабатывается вопрос запуска на этом направлении скоростного поезда «Ласточка» со специальным тепловозом, разработанным ОАО «РЖД», который не требует электрифицированных железнодорожных путей. Подобный проект успешно реализован в Ивановской области. Игорь Левитин идею одобрил.