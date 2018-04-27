«Фольксваген» врезался в ограждение на дороге Москва - Балтия в Великолукском районе

09:38, 27 апреля 2018, ПАИ

26 апреля в 23:50 в Великолукском районе на 473 км дороги Москва - Балтия «Фольксваген Гольф» на высокой скорости врезался в металлическое ограждение проезжей части. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП 19-летний пассажир получил незначительные травмы.

В 5:15 в Плюсском районе на 181-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель «Рено Дастер» съехал в левый кювет по ходу движения и перевернулся. Пострадал 39-летний пассажир, госпитализация не потребовалась.

Других ДТП и угонов за минувшие сутки не зафиксировано. Сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей в нетрезвом состоянии.