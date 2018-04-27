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Общество

На 40% сократилось потребление алкоголя в России за 12 лет

На 40% сократилось количество потребляемого алкоголя на душу населения за последние 12 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения – почти на 40%»,  – отмечается в сообщении ведомства.

В пресс-службе сообщили, что данная работа проводится в соответствии с концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения на период до 2020 года.

В соответствии с концепцией, Министерство здравоохранения обеспечило запрет на продажу алкогольных напитков, включая пиво, в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, на розничную продажу алкогольной продукции с 23.00 до 08.00.

Кроме того, как пишет издание, Минздрав России проводит коммуникационные кампании по стимулированию к ведению здорового образа жизни.

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