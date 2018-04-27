С приходом весны в Псковской области участились случаи повреждений кабельных линий

10:08, 27 апреля 2018, ПАИ

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в 2018 году зафиксирован 21 факт повреждения кабельных линий сторонними лицами, из них треть случаев – за последние две недели. Чаще всего такие инциденты происходят в Пскове и Великих Луках - именно здесь сосредоточено наибольшее количество подземных инженерных сетей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

По данным Центра управления сетями «Псковэнерго», в последние годы случаи повреждения кабельных линий учащаются с приходом весны, когда активизируются строительные и земляные работы. Виновными оказываются компании и частные лица, не согласовавшие свои действия с энергетиками.

К примеру, 22 и 23 апреля, когда в «Псковэнерго» действовал режим повышенной готовности и энергетики напряженно работали без выходных из-за непогоды, только в Великих Луках дважды повреждались кабельные линии сторонними организациями. В обоих случаях для восстановления электроснабжения потребителей понадобилось время, а для ремонта кабельной линии были привлечены значительные силы и средства. Теперь виновникам придется возместить энергокомпании ущерб, однако в подобных случаях это минимальное наказание. Стоить помнить, что кабель находится под высоким напряжением, и при проведении самовольных раскопок всегда есть смертельная угроза жизни человека.

«Порыв кабельной линии — это очень серьезное нарушение в работе электросетевого комплекса, - пояснил начальник диспетчерской службы «Псковэнерго» Александр Федотов. Как правило, при коротком замыкании из-за возникающих токов и коммутационных перенапряжений из строя выходят кабели соседних участков сети. Поэтому технологически восстановить работоспособность кабельной линии значительно сложнее, чем воздушной. На обнаружение места аварии и ее устранение уходит намного больше времени и сил».

Чтобы избежать рисков и аварий, «Псковэнерго» настоятельно призывает соблюдать правила особых условий использования земельных участков в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009г., согласно которым вблизи кабельных трасс запрещены любые действия, включая земляные работы и строительство без письменного разрешения сетевой организации.

В случае повреждения энергооборудования необходимо немедленно сообщить по «телефону доверия» «Псковэнерго» (8112) 597-345 или на единый номер «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52.