Стройматериалы без документов пытался провести белорус через границу в Псковской области

09:51, 27 апреля 2018, ПАИ

В поселке Лобок Невельского района пограничники пресекли ввоз строительных материалов без документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Пограничники остановили грузовой автомобиль марки «Вольво», которым управлял 37-летний гражданин Белоруссии. В прицепе автомашины перевозились лесоматериалы лиственных пород. Необходимый для подобного груза фитосанитарный сертификат, подтверждающий качество и безопасность ввозимой продукции, мужчина предоставить не смог. Стоимость задержанной партии стройматериалов согласно товарно-транспортной накладной превысила 173 тысячи рублей.

Автомобиль и его водитель вместе с грузом были переданы сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.