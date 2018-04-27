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Общество

14 тысяч поздравительных открыток к 9 мая отправило в районы области управление соцзащиты от имени Михаила Ведерникова

Региональное управление социальной защиты отправило в районы Псковской области 14000 поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны от имени врио губернатора области Михаила Ведерникова. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети Instagram. 

Напомним, ранее сообщалось, что дополнительные выплаты в размере 1 тысячи рублей к 9 мая получат по инициативе врио губернатора области Михаила Ведерникова из муниципальных бюджетов вдовы ветеранов, малолетние узники и труженики тыла в Псковской области. Речь идет о 19 тысячах человек.

Кроме того, ежегодно инвалиды и участники войны в Псковской области к Дню Победы получают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Также указанные категории граждан с 3 по 15 мая смогут пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.

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