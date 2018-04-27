Курсы повышения квалификации преподавателей хоровых дисциплин пройдут в псковском колледже искусств

14:00, 27 апреля 2018, ПАИ

С 3 по 5 мая в псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, 2, аудитории 113 и 413) пройдут курсы повышения квалификации для преподавателей хоровых дисциплин.

Как сообщили Псковскому агентству информации в учебном заведении, в работе курсов примут участие 25 преподавателей из учреждений дополнительного образования Пскова, Великих Лук, Пыталова, Новоржева, Невеля, Новосокольников, Себежа.

Для реализации образовательной программы, включающей три учебных сессии, приглашён Дмитрий Огороднов (Санкт-Петербург) – хормейстер, вокальный педагог, педагог-исследователь, внук и последователь автора методики вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры человека Дмитрия Огороднова.

В программе курсов посещение концерта хоровых коллективов, который состоится 4 мая в 18:00 в рамках проведения III Международного хорового конкурса «Консонанс» в концертном зале детской музыкальной школы №2 имени М.П. Мусоргского (улица Красноармейская, 21). В концерте примут участие хоровые коллективы из Екатеринбурга. Вход свободный.