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Общество

Идеального готового шашлыка в магазинах России пока нет

Идеального готового шашлыка в магазинах России пока нет, пишет РИА Новости со ссылкой на релиз исследования Роскачества, которое ведомство запустило в преддверии дачного сезона.

«На данный момент по итогам исследования первой партии готового маринованного шашлыка, поступившего в магазины, специалисты не обнаружили идеального, зато экспертам удалось опровергнуть миф, что при производстве готового шашлыка использовано мясо старого животного», — говорится в результатах поверки и отмечается, что по первым данным мясо весьма качественное – «исследуемый шашлык по количеству мышечной массы соответствует заявленной в маркировке категории «А».

Данный вывод был сделан при анализе массовой доли оксипролина в мясном полуфабрикате «но никаких несоответствий по этому параметру выявлено не было».

Как пишет издание, исследование продолжат по мере поступления новых брендов. Сейчас шашлык исследуют по 43 параметрам качества и безопасности, в частности, проверяют свежесть мяса, наличие в нем антибиотиков, общую массу продукта и величину кусков мяса.

«Сейчас закончен первый этап исследования, и мы, к сожалению, отмечаем, что высококачественного готового шашлыка пока мы не нашли, мы будем рады, если потребители начнут активно присылать нам фотографии появляющихся торговых марок, чтобы мы могли оперативно включить их в исследование», — сообищла заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова.

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