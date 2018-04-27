Спартакиада молодежи на Кубок губернатора Псковской области пройдёт 3-4 мая в Острове

10:51, 27 апреля 2018, ПАИ

Спартакиада молодежи допризывного возраста и соревнования по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне» на Кубок губернатора Псковской области пройдёт 3-4 мая в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Утром 3 мая спортсмены будут состязаться в стрельбе (ВП-2), беге на 60 и 100 метров, метании гранаты, прыжках в длину с разбега. Парад открытия спартакиады запланирован на 14:30-15:00. После этого продолжатся соревнования по аналогичным дисциплинам и бегу на 3000 метров.

4 мая состоятся состязания по военной подготовке, подтягиванию на перекладине, прыжкам в длину с места, подниманию туловища. С 15:30 до 16:00 пройдёт парад закрытия спартакиады.