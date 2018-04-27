К 9 мая воинские захоронения в Пскове приведут в порядок

10:24, 27 апреля 2018, ПАИ

К 9 мая воинские захоронения в Пскове приведут в порядок, заверил глава города Иван Цецерский. Об этом с сессии Псковской городской Думы передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы Пскова, с 3 мая начинаются выезды на захоронения с тем, чтобы к Дню Победу привести их в порядок.

Депутат от КПРФ Александр Тимофеев рассказал Ивану Цецерскому, что необходимо обратить особое внимание на памятник на улице Железнодорожной. Он отметил, что там выполнен некачественный ремонт, в результате «всё заляпано краской» и буквы на памятнике отличаются друг от друга. Глава города пообещал разобраться с ситуацией.

Депутат также отметил, что 3-4 мая в Псков из Санкт-Петербурга прибудет автопробег во главе с заместителем командующего войск нацгвардии по Северо-Западу.