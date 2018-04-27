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Общество

К 9 мая воинские захоронения в Пскове приведут в порядок

К 9 мая воинские захоронения в Пскове приведут в порядок, заверил глава города Иван Цецерский. Об этом с сессии Псковской городской Думы передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы Пскова, с 3 мая начинаются выезды на захоронения с тем, чтобы к Дню Победу привести их в порядок.

Депутат от КПРФ Александр Тимофеев рассказал Ивану Цецерскому, что необходимо обратить особое внимание на памятник на улице Железнодорожной. Он отметил, что там выполнен некачественный ремонт, в результате «всё заляпано краской» и буквы на  памятнике отличаются друг от друга. Глава города пообещал разобраться с ситуацией.

Депутат также отметил, что 3-4 мая в Псков из Санкт-Петербурга прибудет автопробег во главе с заместителем командующего войск нацгвардии по Северо-Западу.

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