Александр Котов: Разумные общественные инициативы должны быть услышаны и реализованы

10:25, 27 апреля 2018, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил депутатов, сенаторов и жителей Псковской области с Днём российского парламентаризма, который отмечается сегодня, 27 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что в истории России 27 апреля связано со значимой датой: в этот день в 1906 году начала работать Государственная дума, заложившая основы парламентаризма в России и систему широко народного представительства. «Парламентарии всех уровней прошли через выборы – именно граждане делегировали избранным депутатам право представлять их интересы в законодательных органах власти и поручили решать актуальные вопросы и проблемы. Доверие людей – эта основа основ, в том числе определяющая легитимность власти», - подчеркнул спикер областного Собрания.

Александр Котов также добавил, что перед парламентариями стоит немало сложных задач. «Необходимо оперативно совершенствовать законодательную базу в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, совместно с исполнительной властью обеспечивать выполнение социальных обязательств перед гражданами, создавать стимулы для развития экономики и роста бюджетных доходов, исполнять наказы избирателей, связанные с множеством нерешённых проблем в здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве», - отметил он.

«Безусловно, справиться с этими задачами возможно только в конструктивном взаимодействии с гражданами – разумные общественные инициативы должны быть услышаны и реализованы, в том числе и на законодательном уровне», - заключил Александр Котов.