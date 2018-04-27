Повторно севшего за руль нетрезвым водителя задержали в Палкинском районе

10:35, 27 апреля 2018, ПАИ

В Палкинском районе полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 апреля около 23:00 в деревне Шабаны Палкинского района полицейские остановили автомашину ВАЗ-210990, которой управлял 30-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.