За квартирную кражу по «горячим следам» задержали бездомного в Великих Луках

10:40, 27 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках по «горячим следам» задержали 28-летнего мужчину без определенного места жительства за квартирную кражу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 25 апреля около 17 часов в квартиру дома по улице Новоселов Великих Лук через незапертое окно проник молодой человек и совершил кражу телевизора.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого.

В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводится расследование.