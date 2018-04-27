Ситуацию с техническим состоянием домов №№ 41 и 47 на Народной обсудили депутаты Псковской гордумы

10:49, 27 апреля 2018, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы обсудили ситуацию с техническим состоянием домов № 41, № 47 по улице Народной. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 9-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 27 апреля, на данный момент ожидается решение Фонда капитального ремонта по включению данных домов в краткосрочный план.

Проблему озвучила на прошлой сессии депутат гордумы от фракции «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева. По её словам, в домах ни разу не проводился капремонт, а сроки ремонта постоянно переносятся.

И. о. начальника Управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова Павел Андреев напомнил, что полномочия по формированию краткосрочного плана возложены на Фонд капремонта, а утверждает его Госкомитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ. На данный момент указанные дома по улице Народной в план не включены. По словам Павла Андреева, в июле 2017 года администрация Пскова направила информацию о включении этих домов в краткосрочный план, однако фонд не посчитал такой вариант возможным. Спикер пояснил, что возможность двигать план и переносить сроки есть, но тогда собьётся очередь, и кто-то лишится капремонта. Поэтому, отметил Павел Андреев, управляющая компания должна проводить текущие ремонты и устранять острые моменты, такие как протечки, по жалобам жильцов.

Юлия Пожидаева заметила, что по поручению Госкомитета по ЖКХ жилищная инспекция должна была выехать на место и составить акт осмотра домов.

Павел Андреев ответил, что выезд состоялся 19 апреля совместно со специалистами фонда капремонта. «Был составлен акт, в нём сказано, что есть необходимость проведения капремонта. Надо рассмотреть жильцам дома возможность перевода на специальный счёт и выполнить те срочные ремонты, которые они считают возможным», - подчеркнул он и сообщил, что дом № 47 накопил 626 тысяч рублей, а дом № 41– 500 тысяч. По словам Павла Андреева, этих денег не хватает, так как кровля одного дома стоит 1,2 млн рублей. «Я считаю, что им надо дождаться своей очереди. Фонд капремонта рассмотрит наше предложение по включению домов в краткосрочный план ремонта», - добавил специалист и напомнил, что в таком случае какой-то дом будет исключен из краткосрочного плана.

Юлия Пожидаева уверена, что своей очереди указанные дома вряд ли дождутся.

Депутат Дмитрий Барабанов («Единая Россия») спросил, какова в данных домах собираемость за капремонт.

«Примерно 60%», - ответил Павел Андреев.

На это Дмитрий Барабанов заявил, что на округе № 14 также есть большое количество домов, требующих капремонта, но сроки переносят. В то же время собираемость составляет порядка 86%. «На мой взгляд, 60% - очень маленький процент. И там надо работать со своими соседями, чтобы повысить собираемость», - считает парламентарий.

Юлия Пожидаева заметила, что по одному из домов собираемость достигла 74%, но там проживают, в основном, пенсионеры.

Глава Пскова Иван Цецерский сказал, что ситуацию нужно держать на контроле.

Его заместитель Елена Полонская отметила, что до такой ситуации доводит управляющая компания своим бездействием. Она уточнила, что есть федеральный закон, в котором прописаны обязанности управляющих организаций, но в Пскове нет органа, который бы контролировал их работу. «Надо работать с управляющими компаниями, они сегодня стали спекулировать Фондом капремонта, но не говорят населению, что они, УК, должны выполнять большую часть работ по текущему ремонту», - уверена Елена Полонская.

Информацию депутаты гордумы приняли к сведению, а Иван Цецерский добавил, что вопрос с контроля не снимается.