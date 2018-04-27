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Общество

Первые авоськи «Зоозащиты» были переданы в псковский приют для бездомных животных

26 апреля сотрудники приюта для бездомных животных «Зоозащиты» произвели первую выемку «Добрых авосек».Как сообщил Псковскому агентству информации председатель общественной оргнизации «Поколение» Андрей Семенов, всего за 5 дней с момента появления этой категории в торговом зале ТС «Пчелка» гипермаркета «Империал» покупателями было передано 17 наборов «Авоська Зоозащита».

Также была произведена выемка авосек с продуктами и хозтоварами, которые организаторы сразу передали в наиболее нуждающиеся семьи подопечных общественной организации «Дети - наше будущее».

«Сейчас покупатели сети «Пчелка» активно подключились к акции «Купил-отдал добрую авоську», и мы надеемся, что скоро все благополучатели получат все необходимое в рамках этой программы», - отметил Андрей Семенов.

Отмечается, что акция продолжается. «Добрых авосек» сейчас три вида: продукты, хозтовары, зоозащита. Организаторы приготовили наборы с продуктами, хозтоварами и канцтоварами для малоимущих семей, больных и одиноких людей, лиц без определенного места жительства и поместили их торговом зале сети пчелка гипермаркета «Империал» рядом с зоной выпечки и хлебобулочных изделий.

«Вам останется только взять и оплатить этот пакет на кассе и оставить в специальной корзине с символикой акции в закассовой зоне. Стоимость пакета фиксированная - 300 рублей. В нее также заложена скидка от наших партнеров - торговой сети «Пчелка». Мы передадим «Добрую авоську» нуждающимся», - сообщил Андрей Семенов.

Подробности и новости по акции в группе благотворительного марафона «Добрый Псков».

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