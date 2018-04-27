Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом

11:04, 27 апреля 2018, ПАИ

Полиция Пскова разыскивает свидетелей ДТП, в котором пешехода сбил велосипедист. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 23 апреля.

23 апреля в травмпункт обратился 17-летний молодой человек с телесными повреждениями. Он был госпитализирован в Псковскую областную детскую больницу. Велосипедист оставил место происшествия.

Граждан, которые стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией об этом ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.