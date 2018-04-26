Два детсада планируется построить в Пскове

11:03, 27 апреля 2018, ПАИ

Два детсада планируется построить в Пскове. Учреждения появятся на улице Кузнецкой рядом с Домом детского творчества и на Запсковье у магазина «Тележка». Этот вопрос рассматривался в рамках обсуждения изменений в решение Псковской городской Думы от 27.12.2017 № 127 «О бюджете города Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии 27 апреля.

Начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт пояснила, что руководство города предлагает увеличить бюджетные ассигнования на приобретение двух типовых проектов по устройству зданий дошкольных учреждений на 270 и 120 мест на сумму 9 млн рублей.

«Главное, что мы даём старт ещё двум садикам, хотя проблемы это полностью не решит», - прокомментировал глава города Иван Цецерский. Депутат Федор Постнов обратил внимание, что даже типовые проекты должны отвечать требования к доступной среде, чтобы потом не тратить средства на переоборудование уже построенного здания.

Глава администрации города Александр Братчиков заверил, что проекты согласованы с Минстроем и в документах уже учтены все необходимые требования. Он также уточнил, что разработка новых проектов обошлась бы городу дороже.

Иван Цецерский предложил Фёдору Постнову посмотреть проекты и внести рекомендации по доработке.

По словам Тамары Винт, поправки вносятся с целью уточнения плановых показателей бюджета в соответствии с предложениями главных распорядителей средств, без изменения основных параметров бюджета. В частности, за счёт перераспределения лимитов, запланированных на непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления, общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» увеличивается на 4 млн 886 тысяч 800 рублей.

Также перераспределяются средства, направленные на повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города в сумме 3 млн 261 тысяча 300 рублей. Предлагает направить 240 тысяч 700 рублей на строительство линий уличного освещения по улице Новгородская, 593 тысяч 200 рублей - на ремонт уличного освещения Ольгинского моста, 832 тысячи рублей - на водопровод на «Псковкирпиче», 300 тысяч рублей - на подключение к газу домов на Советской, 156 тысяч рублей выделяется на увеличение зарплат до прожиточного минимума в химчистке «Снежинка». 1 млн выделяется на утилизацию ртутьсодержащих отходов, 600 тысяч - на покупку контейнеров для кладбищ.

Также происходит перераспределение средств дорожного фонда. Тамара Винт отметила, что решением арбитражного суда области контракт по содержанию дорог признан недействительным, поэтому чтобы город был убран, выделяется 9 млн 900 тысяч рублей на временное содержание дорог.