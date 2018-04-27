Иван Цецерский призвал депутатов не ругаться накануне праздника весны и труда

11:10, 27 апреля 2018, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский призвал депутатов не ругаться накануне праздника весны и труда и общегородского субботника, передает корреспондент Псковского агентства информации с 9-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 27 апреля.

В ходе сессии депутаты рассмотрели вопрос об одобрении крупных сделок муниципального предприятия города Пскова «Управление капитального строительства» по продаже квартир в доме № 5 по Зональному шоссе в Пскове.

«Я на комитете был против, потому что дом построен с нарушением в плане доступности для маломобильной группы населения, – отметил депутат Псковской городской думы Федор Постнов. – Там маломобильная группа населения не должна проживать. Застройщиком было принято решение, что маломобильные группы будут жить только на первом этаже. Тут вступает в силу закон об обманутых дольщиках, потому что мы продаём жильё, непригодное для жизни маломобильных групп населения. За какой счёт мы потом будем улучшать их жилищные условия?».

Депутат Псковской городской думы Артур Гайдук пояснил коллеге, что эти квартиры продадут с аукциона: «Это рынок. Вы хотите остановить весь рынок недвижимости в стране? Мы не можем сразу превратить всё жилье в стране в пригодное для маломобильный группы. Это много лет не делалось, а теперь нагоняется». После этого глава города Иван Цецерский посоветовал народным избранникам «не ругаться» в преддверии праздников.

Заместитель главы Пскова Елена Полонская посоветовала Федору Постнову вмешиваться в процесс «не когда дом построен и часть квартир приобретена в собственность, а на стадии проекта».

По итогам обсуждения депутаты большинством голосов депутаты одобрили крупную сделку.