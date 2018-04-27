Создана рабочая группа по разработке «дорожной карты» для Горводоканала Пскова
Создана рабочая группа по разработке «дорожной карты» для определения путей развития муниципального предприятия Пскова «Горводоканал», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 9-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 27 апреля.
В состав рабочей группы вошли заместитель главы администрации города Елена Жгут, заместитель главы города Сергей Гаврилов, директор предприятия Константин Болотин и финансовый директор Горводоканала. На этой кандидатуре настоял Константин Болотин. Руководить работой группы предстоит Елене Жгут.