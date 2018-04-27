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Общество

Создана рабочая группа по разработке «дорожной карты» для Горводоканала Пскова

Создана рабочая группа по разработке «дорожной карты» для определения путей развития муниципального предприятия Пскова «Горводоканал», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 9-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 27 апреля.

В состав рабочей группы вошли заместитель главы администрации города Елена Жгут, заместитель главы города Сергей Гаврилов, директор предприятия Константин Болотин и финансовый директор Горводоканала. На этой кандидатуре настоял Константин Болотин. Руководить работой группы предстоит Елене Жгут.
 

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