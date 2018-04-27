В Россельхозбанке стартовала акция по потребительскому кредитованию «Всем трудящимся»

11:27, 27 апреля 2018, ПАИ

Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся»: единая ставка – 12% годовых* на потребительские кредиты без обеспечения действует для сотрудников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов банка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Для прочих категорий заемщиков ставка составляет – 13,5%*. Акция продлится до конца июня. Подобные предложения являются традиционными для РСХБ. Одновременно с этим банк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов, ориентированных на различные категории клиентов.

Снижение составило до 3,25 процентных пункта.

*Более подробная информация о потребительских кредитах.