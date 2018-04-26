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Политика

Псковские депутаты вновь столкнулись с трудностями при подсчете голосов

Депутаты Псковской городской Думы вновь столкнулись с трудностями при подсчете голосов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 9-й сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 27 апреля. Депутат Денис Иванов, назначенный счетчиком сессии, несколько раз ошибся при подсчете голосов. Это заставило его коллегу Сергея Барабанова напомнить, что «пару лет назад» гордума покупала систему для голосования, и поинтересоваться: «Она работает или не работает?»

Глава Пскова Иван Цецерский пояснил, что расходы на систему были заложены в бюджет, но их «пришлось отдать на неотложные нужды». Однако депутат Барабанов напомнил, что «вообще-то оборудование уже было и использовалось». Тогда парламентарию пояснили, что оно вышло из строя и «не подлежит ремонту».

Денис Иванов заявил, что такая система стоит 3 миллиона рублей, и «это непозволительно для бюджета». «Ничего страшного и так посчитать и переголосовать, если счётчик сбился», - резюмировал он.

Напомним, 6 апреля на 8-й сессии гордумы справедливоросс Олег Брячак предложил «закончить этот цирк» и «купить систему, которая бы автоматически считала голоса по нажатию кнопки». Поводом стали проблемы с подсчетом голосов избранной счетчиком сессии Еленой Полонской.

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