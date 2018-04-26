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Экономика

На сессии Псковской гордумы утверждены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества

27 апреля на 9-й сессии Псковской городской Думы парламентарии внесли изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2018 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города предлагает дополнить план четырьмя объектами нежилого фонда для реализации в третьем и четвертом кварталах этого года. Большинством голосов депутаты согласовали продажу двух зданий по улице Труда, 4 и 27, а также двух помещений на первом этаже по улице Леона Поземского, 60 и улице Калинина, 1/3.

Исходя из анализа дополнительно предлагаемого к приватизации муниципального имущества, ожидается поступление доходов в бюджет Пскова в размере 5 млн 177 тысяч рублей.

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