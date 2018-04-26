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Политика

Имущественные вопросы рассмотрели и одобрили депутаты Псковской гордумы

Сегодня, 27 апреля, в ходе очередной 9-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва депутаты рассмотрели и одобрили ряд имущественных вопросов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Большинство проектов решений касались предоставления муниципальным бюджетным учреждениям в безвозмездное пользование или в аренду муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления. Среди них приход храма Воскресения Христова Псковской епархии, «Былины Древнего Пскова», детский сад компенсирующего вида № 32 «Чебурашка».

Кроме того, депутаты согласовали документы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципалитета. Так, были приняты положительные решения по вопросам передачи  комнаты жилой площадью 24,2 м² по Октябрьскому проспекту, дом 22, квартира 46 в городе Пскове, находящейся в муниципальной собственности по договору купли-продажи.

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