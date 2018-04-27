Часть дома Сафьянщикова получили в безвозмездное пользование под склад «Былины Древнего Пскова»

11:38, 27 апреля 2018, ПАИ

Псковская областная общественная организация «Былины Древнего Пскова», возглавляемая Василием Мизгиревым, получила в безвозмездное пользование помещение в доме на Советской набережной, 9 (Дом Сафьянщикова). Такое решение было принято 27 апреля на 9-ой сессии городской Думы, передает корреспондент Псковского агентства информации. Отмечается, что помещение нужно организации для хранении там инвентаря.

В ходе обсуждения вопроса депутат от «Яблока» Артур Гайдук предложил выделить это помещение нескольким организациям. «Такие помещения мы даём некоммерческим организацими, но они используют их реально 5-6 часов в неделю. Но мы можем давать такие помещения нескольким пользователям. Я не говорю им не выделять, но выделять с условием, что могут быть организации, которые будут пользоваться этим же помещением», - отметил он.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в ответ заявил, что закон не позволяет сдавать в аренду одно помещение нескольким организациям.

Дептат от ЛДПР Сергей Барабанов отметил, что поскольку организации нужен склад для хранения инвентаря, то и выделять нужно складское помещение, а не объект культурного наследия. В связи с этим он предложил снять вопрос до следующей сессии.

Тем не менее, депутаты 17 голосами «за» (3 против и 3 воздержалось) проголосовали за передачу указанного помещения в безвозмездное пользование «Былинам Древнего Пскова».