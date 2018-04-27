До +16 потеплеет в Псковской области 28 апреля

11:33, 27 апреля 2018, ПАИ

28 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит 0…+5 градусов, днем +11…+16.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.