Открытый Кубок Псковской области по велоспорту состоится 30 апреля

11:31, 27 апреля 2018, ПАИ

Открытый Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвященный памяти велопутешественника Глеба Травина, состоится 30 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Соревнования состоятся на 9-километровом участке дороги Писковичи – Молгово в Псковском районе. Старт гонки состоится в 12:00. В связи с проведением соревнований, в 11:00 до 15:00 будет перекрыто движение автотранспорта на этом участке дороги.

Организаторы приносят извинения за временные неудобства и благодарят псковичей за понимание.