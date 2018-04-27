0
12:11
Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая
11:43
Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной
10:25
Александр Котов: Разумные общественные инициативы должны быть услышаны и реализованы
10:03
14 тысяч поздравительных открыток к 9 мая отправило в районы области управление соцзащиты от имени Михаила Ведерникова
09:39
ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: Лакшери в два уровня
20:28
В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа
17:53
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове
Еще новости
Общество

Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной

С 29 апреля, с первого выходного дня, ожидается относительное повышение температуры. Дневные температуры достигнут значений в +15...18 градусов, ночные температуры от +2 до +7 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Такая погода будет стоять на протяжении всех выходных дней», - отметила она.

Однако возможны и кратковременные дожди. 1 мая вероятность небольшого дождя будет особенно высока. «Будет дуть ветер различных направлений: от северо-западного до юго-восточного, поэтому нельзя сказать, что по ощущениям будет жарко, но будет достаточно комфортно. Это нормальная погода для Псковской области в это время года», - подытожила Тала Нещадимова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая
27 апреля 2018
Опубликован план шествия участников акции «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая
Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной
27 апреля 2018
Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной
Александр Котов: Разумные общественные инициативы должны быть услышаны и реализованы
27 апреля 2018
Александр Котов: Разумные общественные инициативы должны быть услышаны и реализованы
14 тысяч поздравительных открыток к 9 мая отправило в районы области управление соцзащиты от имени Михаила Ведерникова
27 апреля 2018
14 тысяч поздравительных открыток к 9 мая отправило в районы области управление соцзащиты от имени Михаила Ведерникова
В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа
26 апреля 2018
В Пскове состоялся контрольный выезд властей города по землям военведа 4
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове
26 апреля 2018
Гипермаркет «Ашан» и еще один многозальный кинотеатр строят в Пскове 10
ФОТОФАКТ: Реклама дельфинария перегородила тротуар в центре Пскова
26 апреля 2018
ФОТОФАКТ: Реклама дельфинария перегородила тротуар в центре Пскова 10
Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком
26 апреля 2018
Ход ладьей: ПАИ-live с Александром Бойчуком 1

Идет загрузка...