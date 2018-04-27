Тала Нещадимова: Погода на майских праздниках будет комфортной

11:43, 27 апреля 2018, ПАИ

С 29 апреля, с первого выходного дня, ожидается относительное повышение температуры. Дневные температуры достигнут значений в +15...18 градусов, ночные температуры от +2 до +7 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Такая погода будет стоять на протяжении всех выходных дней», - отметила она.

Однако возможны и кратковременные дожди. 1 мая вероятность небольшого дождя будет особенно высока. «Будет дуть ветер различных направлений: от северо-западного до юго-восточного, поэтому нельзя сказать, что по ощущениям будет жарко, но будет достаточно комфортно. Это нормальная погода для Псковской области в это время года», - подытожила Тала Нещадимова.