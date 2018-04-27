За кражу ружья и хранение пороха печерянин может отправиться в тюрьму

11:53, 27 апреля 2018, ПАИ

Следственный отдел МО МВД России «Печорский» окончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который украл у знакомого ружьё и хранил дома взрывчатые вещества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования установлено, что в деревне Понкратово Палкинского района обвиняемый похитил у своего знакомого гладкоствольное ружье 16 калибра. Кроме того, в комнате своего дома в деревне Козлы Палкинского района он незаконно хранил четыре металлические банки с охотничьим бездымным порохом общей массой 415 граммов, который согласно заключению эксперта судебной взрывотехнической экспертизы является взрывчатым веществом метательного действия.

Гражданину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

За совершение данных преступлений фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.